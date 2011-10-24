Tüm Türkiye'den Van'a yardım yağıyor

T24 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 44 il ve 37 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 4 Türk Hava Yolları ve 7 askeri olmak üzere toplam 11 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye yardım sevk edildiğini bildirdi.





VAN'A NASIL YARDIM GÖNDEREBİLİRSİNİZ?





VAN YARDIMLARINIZI BEKLİYOR









Van'da 7,2 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye, Türkiye'nin çeşitli illerinden yardımlar gitmeye başladı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; bölgeye toplam 1.584 arama-kurtarma personeli, 491 sağlık personeli, 10 arama köpeği, 256 iş makinesi ve araç, 7’si hava ambulansı olmak üzere 75 ambulans, 20 Jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 2.546 çadır, 7.648 battaniye, 1.120 gıda paketi, 10.040 gıda kolisi ve 500 kumanyanın gönderildiği bildirildi.





Türk Kızılayı'nın 116 kişilik uzman ekibi deprem bölgesinde



Van'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayının 116 kişilik uzman ekibinin deprem bölgesine ulaştığı bildirildi.



Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Kızılay'ın bölgeye sürekli çadır ve battaniye sevk ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



''Depremin ardından acil olarak harekete geçen Türk Kızılayının ülke geneline yayılmış lojistik merkezlerinden 7 bin 496 çadır, 8 toplu barınma çadırı, 22 bin 229 battaniye, 3 bin 812 katalitik soba, bin 719 mutfak seti, bin ceset torbası, bin 120 gıda kolisi, 2 bin 320 içme suyu, 5 bin ekmek ve 500 kumanya bölgeye ulaşmaya başladı.



Bölgeye 1 adet mobil fırın ve 21 seyyar mutfak gönderildi, Türk Kızılayının Van'daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkarıyor. Erciş'e ulaşan ilk çadırların da kurulumuna hızla başlandı. Erciş stadyum alanında ve Van-Erciş yolunda iki çadırkent oluşturuldu. Bölgedeki mevsim koşulları da göz önünde bulundurularak bölgeye 4 mevsim kullanıma uygun Türk tipi çadırlar gönderiliyor. 14 metrekarelik çadırların içerisinde katalitik soba yakılabiliyor. Çadırlar dışarının soğuğunu içeriye sokmadığı gibi içerinin ısısını da koruyor. Çadırların su geçirmezlik özellikleri de bulunuyor.''



Açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek üzere Türk Kızılayının uzman psikologlarının da bölgede görevlendirildiği, bölgedeki kan merkezlerinden de yaralılar için gerekli kan ürünleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı belirtilerek, afetzedelere yardım ulaştırmak isteyenlerin 168 bağış ve iletişim hattını arayarak ya da www.kizilay.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.





İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama-kurtarma ekibi



İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama-kurtarma ekibi uçakla Van'a hareket etti.



İzmir Valiliği'nin koordinasyonu ile yapılan çalışma sonrası Van'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda görevli ekiplerle irtibat sağlandı.



Bunun üzerine İzmir ve Manisa'daki sivil savunma, afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü gibi kurumlar ile gönüllü kuruluşlardan oluşan 134 personel, beraberlerindeki 6 arama-kurtarma köpeğiyle birlikte İzmir Atatürk Hava Limanı'na geldi.



Arama-kurtarma ekipleri, THY tarafından tahsis edilen uçakla saat 01.00'de Van'a hareket etti.



Öte yandan Van'daki yakınlarından haber alamayan ve deprem bölgesine gitmek isteyen 6 kişi de, İzmir Valiliği'nin izniyle aynı uçakla Van'a gitti.





Azerbaycan'dan gönderilen 140 kişilik ekip Van'da



Van'daki deprem sonrası Türkiye'ye ilk yardım elini uzatan ülke Azerbaycan oldu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir uçak ile 145 kişilik yardım ekibi Van'a ulaştı.



Uluslararası standartlardaki ekipmanları ve özel arama-kurtarma köpeklerinin de yer aldığı ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarına başladı.



Bu arada Türkiye saati ile 23.45'te Azerbaycan'dan havalanan bir başka yardım uçağının 250 çadır, 3 bin battaniye, 700 yatak, 2 bin yatak takımı, 2 seyyar mutfağın yanı sıra 20 kişilik profesyonel bir ekibin de afet bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi özel köpekleriyle Van'da



Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi bugün Van’da meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde afetzedeleri arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Van’a hareket etti.



Bugün Van’da meydana gelen depremin ardından hemen organize olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, Van’a giden yardım ve kurtarma ekipleriyle birlikte yola çıktı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Arama Kurtarma Timi’ne ait 14 kişilik ekip ve 3 adet K9 köpeği, Esenboğa Havalanı’ndan Anadolujet’e ait Anamur isimli uçakla Van’a hareket ederken, 4 araç ta 24 kişilik ekiple karayolu ile Van’a doğru hareket etti.



Arama Kurtarma Timi’ni havaalanından uğurlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kamil Kılıç, Van’da meydana gelen can ve mal kaybına neden olan depremde vatandaşlara yardımcı olmak için 38 kişilik Arama Kurtarma Timi’ni hemen deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarında bulunacaklarını söyledi.



Karayolu ile 1 adet çok maksatlı itfaiye arazözü, 2 adet kurtarma aracı, 1 adet te otobüs olmak üzere 4 adet araç ve ekipmanın da 24 kişilik ekiple yola çıktığını belirten Kamil Kılıç, K 9 köpeklerinin özel eğitimli ve arama kurtarma çalışmalarında etkili olduğunu kaydetti.







İzmir'den Van'a yardım köprüsü



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son teknoloji cihazlarla donatılmış 35 kişilik arama-kurtarma ekibi ile 20 kişilik İzmir Sivil Savunma Birliği, özel uçakla deprem bölgesine gitti. Büyükşehir’in AKS 110 ekibinde, iki kurtarma köpeği de var.



Van’da meydana gelen deprem sonrası yardım ve destek için hemen harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 35 kişilik AKS 110 ekibini felaket bölgesine yolladı. Van’a giden özel uçakta, Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma ekibiyle birlikte 20 kişilik İzmir Sivil Savunma Birliği personeli de yer aldı. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait arama-kurtarma kombi araçlarıyla uydu bağlantılı kurtarma kontrol aracı ise gece yarısından sonra kargo uçağıyla Van’a hareket edecek.



Cengiz Öngör sorumluluğundaki İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekibinde 5’i paramedik olmak üzere 35 uzman personel bulunuyor. Ekipte enkaz altından yaralıları kurtarma konusunda yetiştirilmiş iki köpek de var.



9 orta ve 3 ağır set kurtarma setinin dışında sismik-akustik ve görüntülü cihazlar, bio radar, kırıcılar, jeneratör, destek takozları, termal kamera, tıbbi ve kurtarma setleriyle donatılmış uzman personelin deprem bölgesinde çok faydalı olacağına inandıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fuat Barandır, “Arama ve kurtarma konusunda çok deneyimli AKS 110 personelimiz, özel eğitimli köpeklerimiz ve son teknoloji cihazlarımız ile deprem bölgesinde enkaz altında kalmış vatandaşlarımız için elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışacağız” diye konuştu.





Antalya Büyükşehir'den Van'a yardım





Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu Van merkeze, 15 kişilik arama-kurtarma ekibi ve 3 tam donanımlı itfaiye aracıyla birlikte 4 ton sebze, meyve ve kuru gıda gönderdi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın ve belediye yetkilileri, Van'da yaşanan deprem sonrası acil durum olarak toplantı. Toplantı sonrası depremin vurduğu Van merkez ilçeye 3 tam donanımlı itfaiye aracı, 15 kişilik arama-kurtarma ekibinin hemen yola çıkmasına, pazartesi sabahı 07.00'de ise uçakla 5 bin 'Enerji ekmeğinin yanı sıra 4 ton sebze, meyve, kuru gıda ve su gönderilmesine karar verildi.





