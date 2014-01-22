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Tüm TMK savcılarının soruşturma dosyalarına el konuldu

TMK Savcılığı'nın Başsavcı Vekilliği'ne atanan Oğuzhan Atamtürk Uyar tarafından el konulan dosyaların incelemeye alındığı belirtildi

22 Ocak 2014 18:09

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tayin dalgasının ardından Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle yetkili tüm savcıların ellerindeki soruşturma dosyalarına el konduğu öğrenildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği örgütlü suçların araştırıldığı İstanbul TMK Savcılığı'nın Başsavcı Vekilliği'ne atanan Oğuzhan Atamtürk Uyar tarafından el konulan dosyaların incelemeye alındığı belirtildi. Savcıların hiçbir soruşturma evrakıyla ilgili inceleme sürdüğü için işlem yapamadığı ileri sürüldü.

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