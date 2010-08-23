T24- New York'ta inşa edilmesi planlanan camiye karşı bir protesto gösterisi düzenlendi. Gergin geçen protestonun ardından İslam Kültür Merkezi projesinin yöneticileri, "Artık Müslümanlar'dan nefret etme aşamasına gelindi" dedi.



11 Eylül saldırılarında yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu, 'Sıfır Noktası'nın yakınında inşa edilmesi planlanan "Park51-Cordoba Evi" adlı İslam Kültür Merkezine karşı protesto gösterileri yapıldı.



Kentte, birkaç haftadır her pazar günü içinde caminin de yer alacağı İslam Kültür Merkezinin inşasına karşı çıkan gruplar ellerindeki pankartlarla Dünya Ticaret Merkezi yakınında toplanıyorlar. Projeyi savunan ve içlerinde Müslüman Amerikalıların yanı sıra her dinden bulunduğu diğer grup da merkezin inşa edilmesini savunmak ve projeye karşı çıkanları protesto etmek için çeşitli sloganlar atıyorlar.



TÜM TERÖRİSTLER MÜSLÜMAN'DI



New York'ta dünkü protesto gösterisi sırasında polis barikat kurarak ellerinde Amerikan bayrağı bulunan iki karşıt grubun arasında herhangi bir olay çıkmasını önledi. İslam Kültür Merkezine karşı çıkanlar, ellerindeki "Burada Camiye Hayır", "Tüm Müslümanlar Terörist Değil Ama Tüm Teröristler Müslümandı", "İslamiyetle İlgili Bilmem Gereken Herşeyi 11 Eylül'de Öğrendim" yazılı pankartlar taşıyıp bu yönde sloganlar attı.



Karşı grup da "Burası Özgür Bir Ülke", "Fanatiklerin Ne Dediğine Bakmayız, Dini Özgürlük Var" "Irkçılığa Son, Fanatikler, Gidin Buradan" sloganları attılar. İki grup arasında zaman zaman karşılıklı sözlü atışmalarla birlikte gergin anlar yaşansa da polisin de çabaları sonucunda protestolar olaysız sona erdi. Kültür merkezine karşı çıkan grup içinde pek çok itfaiyeci ve inşaat işçisinin bulunması da dikkati çekti.



KHAN: 'SON YAŞANANLAR İSLAMOFOBİ'NİN ÖTESİNE GEÇTİ'



Bu arada projenin yöneticilerinden İmam Faysal Abdül Rauf'un eşi Daisy Khan, ABC televizyon kanalında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

Programa New York'un Yahudi Kültür Merkezi başkanıyla birlikte katılan Khan, yıkılan ikiz kulelerin iki blok ötesinde kurulacak 13 katlı kültür merkezinde konferans salonu, toplantı odaları, yüzme havuzu, okul, çocuklara bakım merkezinin yanı sıra caminin de yer alacağını, binanın minaresinin bulunmayacağını belirtti. Khan, merkezin hoşgörü yuvası olacağını ve dinler arası hoşgörüyü savunacağını vurguladı.

Khan, projeyi hayata geçirmeyi çok istediklerini belirterek "Ancak son günlerde yaşananlar ve merkeze karşı çıkanların tavrı İslamofobi'nin de ötesine geçerek Müslümanlar'dan nefret etme aşamasına geldi" dedi. Sorular üzerine, İslam Kültür Merkezini şu an başka bir yere almayı düşünmediklerini ifade eden Khan, yine de bu konuyu tüm ilgili taraflarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.



İNSANLARIN YÜZDE 61'İ KARŞI ÇIKIYOR



100 milyon dolarlık projenin 11 Eylül 2001'de yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü Dünya Ticaret Merkezine 2 blok ötede yapılacak olması New York dışında tüm Amerikan kamuoyunda epey tartışılan bir konu haline geldi. Time dergisi "Amerika İslamofobik mi?" başlıklığını kullandığı bu haftaki sayısının kapak dosyasında ABD'de Müslümanlara bakışın pek iyi olmadığını belirtirken yaptığı anketlerin sonuçlarına da yer verdi.

Derginin 16-17 Ağustos tarihlerinde ABD genelinde yaptığı, 1002 kişinin katıldığı ankette, 'Sıfır Noktası' yakın bir yerde cami yapılmasına karşı çıkanların sayısının yüzde 61, projeyi destekleyenlerin sayısının yüzde 26, "bilmiyorum" diyenlerin sayısının ise yüzde 13 olduğu açıklandı.