'Tüm ses ve renklere kapımız açık'

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaşanan kırgınlık ve küskünlükleri unuttuklarını belirterek, “Herkesi kucaklayacağız. Toplumun tüm seslerine ve renklerine, görüşlerine açık bir parti olacağız” dedi. Kılıçdaroğlu tüm örgütün ‘iktidar yürüyüşüne’ hazır olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve ekibini MYK dışı bırakan kararıyla, CHP’ye tarihinin en önemli günlerinden birini yaşatırken şu açıklamaları yaptı. Hürriyet gaztesinde yayımlanan haber şöyle.



Kendisinin belirlediği Merkez Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Tüm Türkiye’ye ve CHP’lilere toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağımızın, mesajını vermek istiyorum. Toplumun tüm seslerine ve renklerine, görüşlerine açık bir parti olacağız. Örgütümüz iktidar yürüyüşüne hazırlıklı olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





'Kimseye küs değiliz'



“Partililerimiz, gönül ve güç birliği yapsınlar. Kırgınlıkları, küskünlükleri tamamen bir kenara bıraksınlar. Biz kimseye küs ve kırgın değiliz. Herkesi kucaklayacağız. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Bunları unutacağız.





Önder Sav’a mesaj



Biz dün (önceki gün) yaşanan küskünlükler ve kırgınlıkları da unutacağız, unutmalıyız. Buna Sayın Sav ve arkadaşları da dahil. Biz unutacağız, birlik olacağız. Elbette geçmişte bazı kırgınlıklar olabilir, bazı hırslar öne çıkmış olabilir, ama her beklentinin karşılanması söz konusu olamazdı. Bireysel beklentiler değil, Türkiye’nin beklentilerini karşılamalıyız. Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. Bu yönde herkesin adım atması gerekiyor.





'Baykal’la görüşeceğim'



Sayın Deniz Baykal’la da görüşeceğim. O bizim her zaman değer verdiğimiz eski genel başkanımız. Fikir alışverişinde bulunuruz.”





'Karamsar demokrasi'Kılıçdaroğlu, dün sabah evinden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada ise “Karamsar bir demokrasi yaşıyoruz. Bu karamsarlığı mutlaka gidermemiz gerekiyor. CHP halkın umudu olmak durumunda. Bu nedenle geleceğe umutla bakan, kendi içinde barışık, sevgiyi parti yönetimine hakim kılan bir anlayışla yola çıkıyoruz” dedi.





Gençlerden destek



CHP Genel Merkezi önüne sabah saatlerinde gelen 50 kişilik bir grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar attı. Ankara içinden ve yurdun çeşitli yerlerinden geldikleri öğrenilen grup, Genel Merkez önünde toplandı. Bir süre Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atan grup, daha sonra genel merkezin önündeki boş alanda beklemeye başladı. Bir partilinin giydiği Kemal Kılıçdaroğlu baskılı tişört dikkat çekti. Bu arada polis ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı.





'Yürüyüşümüze katılın'



Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki sayfasında takipçilerine çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Yolumuz uzun, hedef büyük ve ‘Yorulmamak üzere yola çıktık.’ Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var. Her yaştan, her meslekten, her şehirden, her inançtan, her kökenden kalbi yurt sevgisiyle dolu yurttaşımı yürüyüşümüze katılmaya çağırıyorum.”