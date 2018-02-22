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Ekonomi

Tüm sektörel güven endeksleri Şubat'ta geriledi

İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sektörel güven endeksi verilerine göre Şubat ayında inşaat, hizmet ve perakende ticaret sektörleri güveninde gerileme oldu

22 Şubat 2018 14:48

İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sektörel güven endeksi verilerine göre Şubat ayında inşaat, hizmet ve perakende ticaret sektörleri güveninde gerileme oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.7 gerilerken, hizmet sektörü güven endeksinde gerileme yüzde 1.3, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1.5 olarak gerçekleşti. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87 düzeyindeyken, Şubat ayında yüzde 3.7 azalarak 83.8 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. TÜİK verilerine göre, sektörde gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 10.1 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.3 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 100.7’ye geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 102 iken, Şubat ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 100.7’ye geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2.5 ve yüzde 4.5 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 2.8 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104.7’e geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1.5 oranında azalarak 104,7 değerine geriledi. Rapora göre perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Verilere göre son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 7.6 azalırken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 3.3 arttı.

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