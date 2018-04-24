Tüm sektörel güven endeksleri Nisan'da geriledi (2)

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İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre;

- hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 99.1\'den, Nisan ayında yüzde 2.0 azalarak 97.1 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2.3 azalarak 100.3 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 78.9\'dan, Nisan ayında yüzde 0.1 azalarak 78.8 değerine düştü.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre:

-Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1.7, yüzde 1.9 ve yüzde 2.4 azaldı.

- İnşaat sektörü güven endeksindeki yüzde 0.1’lik azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2.3, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.9 azaldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki yüzde 2.3’lük azalış da, gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.2 ve yüzde 4.9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 2.2 arttı. (Grafik)