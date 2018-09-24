Tüm sektörel güven endeksleri Eylül'de geriledi (2)

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İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Eylül ayında tüm sektörel güven endeksleri düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre;

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9.7 düşüşle 79.4 düzeyine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.2 düşüşle 88.5 düzeyine,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 16.7 düşüşle 57.3 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

\"Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 88 iken, Eylül ayında yüzde 9.7 azalarak 79.4 değerine geriledi.

\"Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

\"Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12, yüzde 9.1 ve yüzde 8.3 azaldı.

\"Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 5.2 azalışla 88.5 değerine geriledi.

\"Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde \'iş hacmi-satışların\' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

\"\'Mevcut mal stok seviyesinin\' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

\"Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14.2 ve yüzde 12.9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 8.8 arttı.

\"Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68.8 iken, Eylül ayında yüzde 16.7 azalarak 57.3 değerine geriledi.

\"İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

\"İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13.9 ve yüzde 18.7 azaldı.\"