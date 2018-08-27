Tüm sektörel güven endeksleri Ağustos'ta düştü

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Ağustost’ta tüm sektörel güven endeksleri düştü. Hizmet sektörü güven endeksi Temmuz’daki 91.9 düzeyinden Ağustos’ta 88.0 düzeyine, perakende ticaret sektörü güven endeks 97.3 düzeyinden 93.4 düzeyine, inşaat sektörü güven endeksi de 77.1 düzeyinden 68.8 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

“Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 91.9 iken, Ağustos ayında yüzde 4.2 oranında azalarak 88 değerine düştü.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 4 oranında azalarak 93.4 değerine düştü.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77.1 iken, Ağustos ayında yüzde 10.7 oranında azalarak 68.8 değerine geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.