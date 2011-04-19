Tüm partilerin Geçici Aday Listeleri

T24-

Yüksek Seçim Kurulu, eksik evrakları zamanında tamamlamayan 2 partinin daha seçime katılamayacağını açıkladı. Böylece seçime katılacak siyasi parti sayısı 15'e düştü. YSK, tüm partilerin Geçici Aday Listelerini de açıkladı.

YSK, siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için 16 Nisan Cumartesi gününe kadar süre vermişti.





Aday listelerindeki eksikliklerini bugüne kadar tamamlamayan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Yurt Partisi'nin bu nedenle seçime katılamayacakları kararı alındı. Dün de HAK-PAR'ın seçime katılmayacağını açıklamasının ardından 17'ye düşen seçime katılacak olan siyasi parti sayısı, YSK'nın ÖDP ve Yurt Partisi'nin seçime katılamayacakları kararını almasının ardından 15'e düştü.



Buna göre, yeni oy pusulasında partilerin sırası şöyle olacak:





1- Adalet ve Kalkınma Partisi



2- Demokrat Parti



3- Cumhuriyet Halk Partisi



4- Emek Partisi



5- Millet Partisi



6- Liberal Demokrat Parti



7- Saadet Partisi



8- Hak ve Eşitlik Partisi



9- Halkın Sesi Partisi



10- Milliyetçi Hareket Partisi



11- Doğru Yol Partisi



12- Türkiye Komünist Partisi



13- Milliyetçi Muhafazakar Parti



14- Büyük Birlik Partisi



15- Demokratik Sol Parti''