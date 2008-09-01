'Tüm oyuncuların hazır olmasını bekleyeceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Kayserispor maçının skorundan hiç memnun olmadığını, ikinci yarıda iyi oynadıklarını, ancak fırsatları değerlendiremeyip gol atamadıklarını bildirdi.



Kayserispor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin, Lincoln'e niçin şans vermediğini sormaları üzerine Skibbe, orta alan oyuncularının ve özellikle Ayhan'ın, görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini, Arda'nın biraz daha ortada ve Kewell'in kendi yerinde iyi iş başardıklarını, bu nedenle Lincoln'e gerek duymadığını anlattı.



Kayserispor'un savunma ağırlıklı oynamasının kendilerini zorladığını ifade eden Skibbe, ''Pozisyonlar kazanmaya yeterli olmadı. Fakat pozisyon elde edemediğimiz söylenemez. Serbest vuruş ve köşe atışlarından pozisyona girdik. Ancak, Kayserispor'un savunmasını geçmek güç oldu. Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Antalyaspor maçında daha da iyi oynayacağız. Birçok yeni oyuncumuz var. Sahadaki tüm oyuncular bu maça hazırdı. Diğer oyuncularımızdan da hazır olanlar vardı. Ancak değişik oyuncular görmenin takıma yararı var. Hazırlık süresince sakatlıklardan çektik. Yeni katılmış oyuncularla birlikte takımı kaynaştırmak zaman alacak. Bu büyüklükteki bir takım için sahada her zaman aynı 11 olmaması gerekiyor'' dedi.



Daha önce idmansız olan kaleci De Santics'in ilerleyen dönemde daha iyi performans ortaya koyacağını vurgulayan Skibbe, ''Tabii ki 2 forvetle oynayacağımız maçlar da olacak. Ümit, yeni sakatlıktan çıktı, Baros yeni geldi. Tüm oyuncuların hazır olacağı günleri bekleyeceğiz. Ona göre oyunumuzu şekillendireceğiz. Bundan sonra daha ofansif olacağız'' diye konuştu.



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, 6 futbolcu eksikle Galatasaray'a pozisyon vermeden maçı tamamlamanın kendileri açısından başarı olduğunu bildirdi.



Daha dikkatli olsalar maçı kazanabilecek durumda olduklarını ifade eden Kafkas, ''Özellikle genç futbolcularımızdan son derece memnunum. Başlangıçlar maalesef zor oluyor. Sivasspor deplasmanı ve Galatasaray ile içeride oynamak zordu. Ama gol yemeden bu maçları bitirdik. Şimdi, önümüze daha güvenle bakıyoruz. Sakatlarımızın çoğu Kocaelispor maçına yetişecek. Bundan sonra daha iyi bir takım ortaya koyacağız. Galatasaray'a başarılar diliyorum'' dedi.

