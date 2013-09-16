Muğla'nın Milas ilçesinde, karın ağrısı şikâyetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvuran 42 yaşındaki Ayşe Uysal vücudundaki organların tamamının ters olduğunu öğrendi. Yapılan incelemelerde safra kesesinde taş olduğu saptanan Uysal, bugün, dünyada 27. Türkiye'de ise 4. vaka olarak belirlenen ters organlı safra kesesi ameliyatına girecek.

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Milas İlçesine bağlı Çamovası köyünde ikamet eden Ayşe Uysal (42), 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne birkaç gün önce karın ağrısı şikayetiyle müracaat etti.

Ayşe Uysal’ın yapılan kontroller ve ultrason çekiminde iç organlarının ters olduğu anlaşılırken sara kesesinde taş tespit edildi. Tüm organları ters olan Uysal’ın 200 bin doğumda bir görülen bir vaka olduğu belirtilirken safra kesesindeki taş nedeniyle ameliyatına karar verildi.,Opr. Dr. Süleyman Koç, safra kesesi ameliyatına girecek olan hastanın durumunun Türkiye’de organları ters olup da safra kesesi ameliyatına alınacak 4. hasta olduğunu söyledi. Dünya genelinde aynı şekilde ameliyat edilen 26 hasta olduğuna işaret eden Opr.Dr. Koç, dünya genelinde de 27. vaka olacağını kaydetti. Hastanın ameliyat edilmesinde bir sakınca olmadığını dile getiren Koç, ameliyatla hastanın kısa sürede sağlığına kavuşturulacağını, kendileri için zor olacak yanının oryantasyon sorunu yani en zor yanının da genelde sağ tarafta yaptıkları ameliyat işlemlerini sol tarafta yapmak olduğunu kaydetti.

Hastaneye müracaat ettikten sonra doktorların kendisine organlarının tamamının yerlerinin ters olduğunu söylediğini ve çok şaşırdığını kaydeden 1 çocuk annesi Ayşe Uysal da, bu güne kadar bu durumla ilgili herhangi bir rahatsızlık duymadığını ve herhangi bir hastalık geçirmediğini ifade etti.

Ameliyat bugün yapılacak damarların ters olup olmadığı yönündeki testlerin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi doktorlarından Opr.Dr. Süleyman Koç ve Opr. Dr. Cem Dönmez tarafından gerçekleştirilecek.