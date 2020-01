Tüm okulları imam-hatip yapmak isteyen AKP'li Boğa torununu Fransız okuluna gönderiyor

"4+4+4 düzenlemesinden sonra bütün okulları imam hatip yapma şansını yakaladık" açıklamasıyla gündeme gelen AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın torununun, Fransız okulunda eğitim gördüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, torunu için Fransız müfredatıyla eğitim veren Fransa ’nın Türkiye ’deki devlet okulunu seçmesi, Boğa’nın “tarihini bilen, milletini seven, inancıyla barışık, küresel yenilik ve gelişmelere açık bir nesil yetiştirilmesi için bu açıklamayı yaptığına” ilişkin sözleriyle de çelişti.

AKP ’li Boğa, 22 Ağustos’ta seçim bölgesi Muğla’da katıldığı İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin pilav günü etkinliğinde, “Şu anda bir şans geçti elimize. Biz bütün okulları, elbette bu okulların kaydında kuydunda sayıyı artıracağız. Ama bütün okulları imam hatip okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız. 4+4+4 ’ten sonra Kuranıkerim ve peygamberimizin hayatının seçmeli ders olmasından sonra bu şansımız var” diye konuşmuştu. Boğa’nın sözleri medyada, “ 4+4+4 ’ün gizli amacının itirafı” gibi algılanmış ve tepkilere yol açmıştı. Tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapan Boğa, bir kısım medyada yer aldığı gibi sadece imam hatip liselerine dayalı tek tip bir eğitim anlayışını savunmasının söz konusu olamayacağını belirterek “Bununla birlikte, imam hatip liselerine kayıt sayısının artırılmasının ve diğer okullarda söz konusu seçmeli derslerin teşvikinin tarihini bilen, milletini seven, inancıyla barışık, küresel yenilik ve gelişmelere açık bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olarak Türkiye ’nin geleceğine yarar sağlayacağı görüşümü muhafaza ettiğimi yineliyorum. Takdiri yüce milletimizin aziz vicdanına havale ediyorum” demişti.

Doğrudan Fransız müfredatıyla eğitim

Ancak Boğa’nın bu açıklamalarına karşın torununun eğitimi için farklı düşündüğü ortaya çıktı. Boğa’nın torunu için tercih ettiği okulun, “imam hatipler” ya da “tarihini bilen, milletini seven, inancıyla barışık bir nesil yetiştirecek bir içerikle” de uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor. Boğa’nın torunu, doğrudan Fransızca eğitim veren, müfretadının içeriği de tamamen Fransa tarafından belirlenen bir okulda öğrenim görüyor. Boğa’nın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzman olarak görev yapan kızı Tuğba Hatipoğlu’ndan torunu M.H. için ailesi Ankara ’daki Fransız okulunu tercih etti. Boğa’nın torunu, okulla doğrudan Ankara ’da Fransa eğitim bakanlığına bağlı olarak Fransız müfredatıyla eğitim veren Charles de Gaulle Lisesi’nin (Lycée Français Charles de Gaulle) anasınıfıyla tanıştı. Milletvekili Boğa’nın torunu, anasınıfına Charles de Gaulle’de başladı ve ilk eğitim ve orta öğrenimini burada aldı. Boğa’nın kızının önümüzdeki sonbahardan itibaren yurtdışı görev iyle Türkiye ’den ayrılması nedeniyle Boğa’nın torunu da eğitimini yurtdışında sürdürmek üzere Fransız okulundan ayrıldı.

Charles de Gaulle, uzun yıllardır Ankara ’da tamamen Fransa devletine bağlı olarak eğitim veriyor. Anasınıfından lise son sınıfa kadar öğrenci alıyor. Okulda anasınıfından başlayarak eğitim dili tamamen Fransızca. Okul, öğrenci kabulünü Ankara ’daki Fransızlar ve Avrupalılarla sınırlı tutmuyor. Son yıllarda Türk aileler de okula büyük ilgi gösteriyor. Bu nedenle okulun öğrenci sayısının yarıya yakınının Türk çocuklarından oluştuğu belirtiliyor.

Boğa: İntibak sorunu olmasın diye

Ali Boğa, Fransız okulunu seçmelerinde damadının diplomat oluşunun belirleyici olduğunu belirterek şunları söyledi: “ Amerika ’da ya da başka ülkelerde imam hatip okulu yoksa biz ne yapalım? Fransız okulu, diplomatlara dünyanın her yerinde gittikleri ülkelerde geçiş imkânı sunun bir okul. Torunum da babasının sürekli dünyanın her yerine gitmek zorunda olduğu için, eğitimde gittiği ülkelerde sorun yaşamasın istedi. Amerika , Afrika , Asya, dünyanın her yerinde muadili olan, her yerde geçiş imkânı sağlayan tek okul da bizdeki bu Fransız okulu. Dolayısıyla çocuğun gideceği ülkelerde intibak sorunu yaşamaması için bunu tercih ettik.”

Boğa, bürokrat geçmişi olduğunu, bakış açısının geniş olduğunu da ifade ederken, kendisinin imam hatiplerle ilgili açıklaması üzerinden bazı kliklerin içine sorulmak istendiği yakınmasında bulundu.