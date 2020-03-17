T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tüm müttefikler onayladı; Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oluyor

17 Mart 2020 18:46

Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.

Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak İspanyol Senatosu'nun da Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını açıkladı.

Stoltenberg, "Böylelikle tüm müttefikler yakında 30'uncu üyemiz olacak Kuzey Makedonya'ya kapılarını açtı. Tebrikler Kuzey Makedonya" ifadesini kullandı.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.

Bazı resmî süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi olacak.

Hangi ülkeler NATO üyesi?

12 NATO üyesi ülke, NATO'ya 4 Nisan 1949 tarihinde kurucu üyeler olarak katılan ülkelerdir. Fransa NATO'nun askeri kolundan 1966 yılında ayrılmış olmasına rağmen, 2009 yılında geri dönmüştür. Danimarka'nın üyeliği, Faroe Adaları ile Grönland'ı kapsamaktadır. Üye ülkeler arasında yer alan İzlanda'nın, askeri ordusu bulunmamaktadır. Türkiye, 1952 yılında ittifakın üyesi olmuştur.

4 Nisan 1949

  • Birleşik Krallık
    Belçika
    Kanada
    Danimarka
    Fransa
    İzlanda
    İtalya
    Lüksemburg
    Hollanda
    Norveç
    Portekiz
    Amerika Birleşik Devletleri

Yunanistan 1974 yılında Türkiye'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, NATO'nun askeri kanadından çekilmiş olmasına rağmen, 1980 yılında geri döndü.

18 Şubat 1952

  • Türkiye
    Yunanistan

9 Mayıs 1955

  • Almanya

30 Mayıs 1982

  • İspanya

12 Mart 1999

  • Çek Cumhuriyeti
    Macaristan
    Polonya

29 Mart 2004

  • Bulgaristan
    Estonya
    Letonya
    Romanya
    Litvanya
    Slovenya
    Slovakya

1 Nisan 2009

  • Hırvatistan
    Arnavutluk

ETİKETLER

Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya NATONATONATO üyelerihangi ülkeler NATO'daJens StoltenbergTürkiyeTürkiye NATOHangi ülkeler NATO üyesiNATO üyesi ülkeler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24