Tüm müteahhitlere sicil numarası verilecek

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Sicili kötü müteahhit çivi bile çakamayacak





Ustalara sertifika mühendislere eğitim



Radikal'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı kalitesinin arttırılması için ciddi bir adım attı. 1 Ocak 2012’den itibaren hayata geçirilecek yeni uygulama ile artık her müteahhidin bir sicil numarası olacak.Bakanlık, müteahhitleri sicil numarası üzerinden Türkiye’nin neresinde iş yaptığını ve işin işleyiş şeklini merkezden takip edecek. Eksik işi veya kusuru tespit edilen müteahhidin faaliyeti sicili üzerinden dondurulacak veya meslekten men edilebilecek. Müteahhidin faaliyet akışı müteahhidin sicil numarası üzerinden Belediye İmar Müdürlükleri ve Yapı Denetim Büroları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik sicil birimine bildirilerek yasaklama ve izin yetkisi ana merkezden kontrol edilerek verilecek.Böylece çürük ya da kusurlu yapı yapan müteahhitler eksiğini düzeltmediği takdirde Türkiye’nin hiçbir yerinde müteahhitlik yapamayacak. Müteahhitlere sicil numarası verilmesinin yanı sıra, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra inşaatlarda çalışan ustaların tamamı da sertifikasyona tabi tutulacak.Kalıpçı, demirci, tesisat ve elektrik işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunlu olacak. Sertifikasız usta çalıştıran müteahhide kişi başına 2 bin lira ceza kesilecek. Belgesiz ustalara Bakanlık İl Müdürlüklerince “Geçici ustalık yetki belgesi” verilecek. Van depremi sonrası pek çok binada statik hata tespit eden Bakanlık yapı denetiminde görevli inşaat mühendislerine statik eğitimi verecek.Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve TOBB işbirliği ile yapılacak eğitimler Ankara’dan başlayacak. Eğimleri ODTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Yakut, Prof. Ali Koçyiğit, Prof. Barış İnci ve Bakanlık uzmanları verecek.