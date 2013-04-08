Tüm memurlara doğu yolu göründü

Yeni hazırlanan yasa tasarısına göre az gelişmiş bölgelerde 3 yıllık zorunlu hizmet, bütün memurları kapsayacak

Şark görevinin kimler için uygulanacağı ise bölgenin ihtiyacı ve personel durumuna göre yönetmelikle belirlenecek. 2,5 milyon memuru ilgilendiren düzenlemenin, nitelikli personel dağılımındaki dengesizliğin önlenmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

İsa Yazar'ın Zaman'daki haberine göre, yaklaşık 2,5 milyon memuru yakından ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Zaman'ın ulaştığı yasa tasarısına göre askerlik, polislik ve doktorluk gibi bazı meslekleri kapsayan zorunlu doğu hizmeti artık bütün kamu çalışanlarını içine alacak şekilde genişletiliyor. Bundan sonra her meslek grubundan memur, az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak.

Yasa ile gelen bir başka önemli değişiklik de göreve ilk başlayan memurların görev yerine ilişkin. Buna göre memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yaptıktan sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu’ya gidecek. Mevcut durumda çoğunlukla işe yeni başlayan memur, Güneydoğu ve Doğu başta olmak üzere sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş illerde görevlendiriliyor. Bu durum, o bölgelerdeki kamu hizmetinin niteliksiz olmasına yol açıyor. 657 sayılı yasada yapılacak değişiklikle ilgili maddede ‘İlk defa hizmete alınan personel sosyoekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde en az 3 yıl görev yaptıktan sonra diğer bölgelere atanmaları sağlanacak.” ifadelerine yer veriliyor