'MEB tüm liselere başörtüsü izni için çalışıyor' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, liselerde sadece seçmeli Kuran-ı Kerim dersinde değil tüm derslerde başörtüsü takılabilmesi için çalışma başlattığı öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Kıvanç El’in haberine göre, Bakanlık’ta kılık kıyafetle ilgili ‘genel’ bir çalışma yok. Ancak MEB kaynakları Müsteşar Yusuf Tekin’in koordinasyonunda dar bir grubun bu konuda çalışma yürüttüğünü kaydediyor. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 3. maddesinde yapılacak bir değişiklikle, başörtüsü tüm liselerde serbest olabilecek. Mevcut yönetmelikte sadece imam hatip liselerinde tüm derslerde liselerde de seçmeli Kuran-ı Kerim derslerinde başörtüsü takabiliyor. Bu ders dışında tüm derslerde eğitim başı açık bir şekilde yürütülüyor.

Müsteşar Tekin, önceki gün bir toplantıda, “Öğrencilerin başörtüsü takmasıyla ilgili şu anda ders bazlı, tuhaf, benim de tasvip etmediğim bir uygulama var. Bu gündemimizde” demişti.