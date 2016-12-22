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Spor

Tüm liglerde saygı duruşu yapılacak

TFF, isteyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceğini açıkladı

22 Aralık 2016 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerler için tüm maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulmasına karar verdi.

TFF,  22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Ayrıca dileyen kulüplerin de futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.

Federasyon, “Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadelerini kulandı.

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saygı duruşuTFFFırat Kalkanışehit

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