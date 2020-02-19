Tüm ilaçlara yüzde 12 zam yapıldı

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kurun 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Yeniden değerleme yüzde 12.10 oranında zam anlamına geliyor. Zam bugünden (19 Şubat Çarşamba) itibaren geçerli olacak.

Bakanlık’tan yapılan zam açıklaması şöyle: “14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2′ nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.”

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Yapılan zamla birlikte Türkiye’de bulunamayan ilaçların bulunabilirliği de artmış olacak. Bizim için önemli olan buydu. Bazı ilaç firmaları bu zammı bekliyordu." açıklamasında bulundu.