'Tüm hesaplar kapandı'

T24- Bir şekilde maçın içinde kalmaktı önemli olan. Sırbistan dersine çok iyi çalıştığını daha ilk dakikadan itibaren gösterdi. Özellikle hücumda bizden keskin ve daha bilerek oynadılar. 7 fazla asist yapmaları bunun en büyük kanıtı. Ama işler düzelene kadar skordan kopmamak lazımdı. Yeterince çalışırsanız bir şekilde ödülünü alırsınız. Biz de ödül alana kadar sabretmeliydik.



Tunçeri için de kötü başladı maç. Sırbistan’ın lideri Teodosiç takımını organize ederken, harika bir turnuva oynayan Kerem istediği hiçbir şeyi yapamıyordu. Yerini alıştığımızdan da uzun süre Ender’e bıraktı. Ender de Hidayet’le birlikte bir türlü ritm bulamayan hücumun ekstra sayılarla ayakta kalmasını sağladı.



Sırbistan sürekli daha iyi gittiği, daha rahat hücum ettiği, Teodosiç bütün önlemleri boşa çıkardığı halde bir şekilde kaldık oyunda. Savunma yaptık, mücadele ettik, Hidayet, Ömer Onan ve Ender’e hücumu teslim edip, işlerin yoluna girmesini bekledik. Sırbistan ne zaman 8 sayıya çıkarsa farkı, işler elden gidecek gibi olsa bir şekilde tutunduk oyuna. Faul yaptırdık. Yine kötü attık ama oradan da skor bulduk.



Ne finaldi ama



Ama bir türlü düzelmedi işler. Hatta son 5 dakikaya 8 sayı geride girdik. Sonra... İşte hani bu takımı yöneten, harika bir turnuva geçiren ama bu maçı takımla birlikte o dakikaya kadar çok kötü geçiren Tunçeri çıktı sahneye. Takımın da Kerem’in de beklediğine, asla teslim olmadığına, çok çalışırsa ödülünü alacağına olan inancının karşılığını bulma zamanı son 5 dakikada geldi. Son 5 dakikada 19 sayı attı Türkiye.





Bunların 10’u Kerem’in elinden geldi. 2 de asist yaptı. Son top oyununu aslında Hidayet için çizmiştik. Ama şans da çalışanın yanında oluyor işte. Hidayet’in elinden kaçan top Kerem’i buldu. Son noktayı koymak da ona yakıştı. Pardon son noktayı koymak bu takımı buraya getiren savunmaya ve Semih’in blok yapmasına yakıştı.



Kanının son damlasına kadar savaşmadan, sonuna kadar ayakta kalmaya kararlı bir takımın kararlılık gösterisiydi bu. Rakipten daha kötü bir gününde olmasına karşın, kazanma iradesi sayesinde galip geldiğimiz bir maç. Üstelik basketbol tarihimizin en önemli maçında belki de. En önemli 2. maç diyelim. En önemlisi bugün çünkü. Ha bir de bundan 9 yıl önce oynanan vardı. O da dünkü kadar önemliydi.





2001 finalinde altından olmuştuk. Sırplar’la o hesabı da kapattık. Siz hiç bu kadar kaybetmemeye kararlı bir takım izlemiş miydiniz? Keyifle izleyin. En inanılmazı dün olmak üzere 8 performans sergilediler ve dün Avrupa ﬁampiyonu olduk. Bugün ise Dünya ﬁampiyonlu€u için oynayacağız.



Üçlüklerin kaderi



Sırbistan ilk kullandığı 23 üç sayılık atışta 12 isabet buldu. Türkiye ise ilk yarıyı 2/9’la kapatmıştı. Direnmenin ödülü bir noktada şut isabetine de yansıdı. Sırbistan son 6 üç sayılık atışında isabet bulamazken, Türkiye ikinci yarıda 7/14 attı.





Vatan gazetesi yazarı Kaan Kural'ın 'Tüm hesaplar kapandı' başlıklı yazısı...

(12 Eylül 2010)



