'Tüm hekimler muayenehane açabilir'

T24- Türk Tabipleri Birliği’nin, Tam Gün Yasası’nda kısmi iptal kararına uymadığı için Sağlık Bakanlığı'na karşı Danıştay'da açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, uygulamayı hukuka aykırı buldu.



Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar kamu kurumlarındaki hekimlerin muayenehanelerini 30 Temmuz’dan itibaren kapatmalarına ilişkin hükmün yürütmesini durdurdu.



Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, ''Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre 30 Temmuz'dan itibaren üniversite öğretim üyeleri dışındaki kamuda çalışan tüm hekimlerin muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına'' ilişkin açıklamasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.



Danıştay 5. Dairesi, kamu kurumlarında görev yapan hekimlere 30 Temmuz'dan itibaren özel muayenehane açma yasağı getirilmesine ilişkin işlemin Sağlık Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar yürütmesini durdurdu.



5. Daire, Sağlık Bakanlığı'na savunma için 15 gün süre tanıdı.



Kararda tüm hekimlerin muayenehane açabileceği belirtildi.



Anayasa Mahkemesi, "Tam Gün Yasa Tasarısı"nı kısmen iptal etmişti.



Sağlık Bakanlığı, kararın üniversite öğretim üyeleri dışında kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimleri kapsamadığını duyurmuştu.