"Tüm hazırlıklar, 2018 sonbaharında bir seçimi işaret ediyor; AKP son hamleyi şubat ayında yapacak"

Erken seçim kapsamında seksen maddelik ‘torba düzenlemesi’ hazırladığı söylenen AKP'nin İmar affından vergi indirimi ve istihdam desteğine kadar birçok konuda düzenleme içeren torba yasa için bakanlıklardan öneriler aldığı iddia edildi. Birgün gazetesinden Yaşar Aydın haberinde "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin diğer kurmayları erken seçim olasılığı reddetseler de tüm hazırlıklar en geç 2018 sonbaharında bir seçimi işaret ediyor" iddiasında bulundu. Haberde, Ekonomi alanında 2017 yılından bu yana hazırlık yapan AKP, son hamleyi Şubat ayında TBMM’ye getirmeyi planladığı torba yasa ile yapacak. Geçen yıl boyunca enflasyonla mücadeleyi terk eden AKP, maliye politikasında da gevşemeye gitti. KOBİ desteği, kredilerin artırılması, vergi indirimi, SGK primi ertelemeleri ile piyasa belli oranda kanlandı" dendi.

Birgün'ün haberine göre, AKP’nin seçime yönelik en önemli hamlelerinden biri taşeron düzenlemesi oldu. Her ne kadar sendikaların istediği düzenleme çıkmamış olsa da işçiler arasında beklentiye yol açtı. Yüz binlerce çalışan devletin asli kadroları arasına alınmış oldu.

Torbada neler olacak?



Haberde yer verilen düzenlemeler şöyle:

Önümüzdeki hafta içinde Meclise gelmesi beklenen torba yasa içinde 80 madde var. Bakanlıklardan gelecek önerilerle bu sayının 100’e ulaşması bekleniyor.



İmar affı: Bakan Özhaseki’nin “imar affı yok, ama belediyelerin talepleri var” sözlerinden sonra bile gündemden düşmeyen imar affı beklentisi torbada yerini aldı. ‘Ruhsatsız yapıların kayda alınması’ adıyla yapılacak düzenlemeden AKP hükümeti önemli oranda gelir bekliyor. Milyonlarca ruhsatsız yapının değerinin ‘yüzde 3 ile 6’si arasında’ ödenecek bir ceza ile af kapsamına alınması bekleniyor.



İstihdama Prim ve vergi teşviki: İlk teşvik asgari ücret için olacak. İşverene aylık 100 liralık bir destek öngörülüyor. Aralık ayı sonunda açıklanan istihdam artırıcı tedbirler 2018 yılı boyunca devam ettirilecek. Her ek istihdam için maaş, prim ve vergi desteği verilmesi gibi düzenlemeler tasarıda yer alacak. Tasarıda yer alacak düzenlemelerin 2018 1 Ocak tarihi itibarıyla başlatılması da gündemde.



SGK ve vergide yapılandırma: 2016 yılında yapılandırılan 2017’de ertelenen SGK ve vergi borçlarına dair tekrar taksitlendirme olanağı verilmesi gündemde. Geri ödemede güçlük çeken küçük ve orta ölçekli şirketlerin yapılandırmaları büyük oranda bozulmuş durumda. Düzenleme ile bir yandan esnafın gönlü alınacak diğer yandan da önemli bir gelir elde edilmiş olacak.



Bedelli askerlik: Torba yasanın içinde olması beklenen bir başka düzenlemede bedelli askerliğe dairdi. Afrin operasyonu sonrası tepki çekme ihtimali nedeni ile bu düzenlemenin torbadan çıkarılması bekleniyor.

Bakanlıklardan rapor istendi



Meclise gelecek torba yasanın hacminin büyüyebileceğine dair işaretler de var. Başta ekonomi ile ilişkili bakanlıklar olmak üzere 7 ayrı bakanlığa torba yasa kapsamına alınabilecek değişiklik taleplerini raporlaştırmaları istendiği bilgisi var. Bu da tasarının meclise geldiği ana kadar(hatta görüşme anında bile) yeni maddelerin eklenme ihtimalini güçlendiriyor. Şubatın ilk haftası Meclise gelecek torba yasanın yaklaşık 100 madde barındırması bekleniyor.

Birgün'e konuşan AKP’lilere göre Afrin operasyonu ile artacak savaş harcamalarının oluşturacağı finansman ihtiyacı bu düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Anlaşılan o ki Erdoğan, başkanlık seçiminde galibiyeti garanti altına almak için savaş politikalarına seçim ekonomisi desteğiyle yürüyecek.