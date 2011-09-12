-Tüm halklar terörizme karşı birleşmeli TİRAN (A.A) - 12.09.2011 - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, dünyanın tüm halklarının terörizme karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini belirtti. Topi, 11 Eylül terör saldırılarının 10. yıl dönümü dolayısıyla Amerikan Başkanı Barack Obama'ya ilettiği mesajında, uluslararası terörizmin dünyada barış ve güvenliğin tek düşmanı olduğunu belirterek, ''Dünyanın tüm halkları terörizme karşı mücadelede birleşmelidir. Bu mücadele tüm halkların görevidir'' dedi. Arnavutluk Başbakanı Berişa da mesajında, tüm dünyada 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının anıldığını, saldırıyı organize edenlerin kınandığını bildirdi. Berişa, Arnavutluk ve Arnavutların, uluslararası terörizme karşı mücadelede ABD'nin yanında olduğunu kaydetti.