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Dünya
Deutsche Welle

'Tüm hakaret davalarına' Böhmermann dahil değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı Ralf Höcker, Almanya'daki “yabancı devlet temsilcilerine hakaret” suçlamasıyla yapılan başvurularının geri çekilmediğini kaydetti.

30 Temmuz 2016 16:58


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar açtığı hakaret davalarıyla ilgili olarak cuma akşamı yaptığı açıklamada "Bir milat olarak ben bu vesileyle şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak, davalarımı çekiyorum ve affediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamanın sadece Türkiye ile sınırlı olduğunu belirten Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı Ralf Höcker "Şu an için Almanya ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “yabancı devlet temsilcilerine hakaret” suçlamasıyla başvurduğu Mainz Savcılığı'nda Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Jan Böhmermann, ZDF kanalında yayınlanan “Neo Magazin Royal” adlı programda Erdoğan ile ilgili "aşağılayıcı eleştiri" anlamına gelen "Schmähkritik" adlı bir şiir okumuştu. Hamburg Eyalet Mahkemesi şiirin bir mizah eseri olduğuna hükmetmiş ancak şiirin bazı bölümlerine ihtiyati tedbir kararı getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise son olarak Hamburg Mahkemesi'ne şiirin tamamının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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