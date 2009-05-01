Bilim ve Teknik Dergisi’nin mart sayısında Darwin’i kapak konusu olarak seçtiği gerekçesiyle yönetimindeki dergi sansüre uğrayan Dr. Çiğdem Atakuman, yürüttüğü tüm görevlerden alındı



Milliyet’in haberine göre; Bilim ve Teknik Dergisi’nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Dr. Atakuman, derginin mart sayısı için Darwin’i kapak konusu olarak belirlemiş, ancak bunu fark eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Ömer Cebeci duruma müdahale etmiş ve derginin kapağını ve içeriğini değiştirmişti.



Milliyet’in “Darwin Sansürü” başlığıyla konuyu haberleştirmesinden 4 gün sonra açıklama yapan TÜBİTAK yönetimi, sansürü kabul etmezken Atakuman’a görev değişikliğinin önerildiğini bildirmişti.



Süreç içerisinde TÜBİTAK yönetimi Atakuman’a, Bilim ve Toplum Dairesi Başkan Vekilliği’nden alındığını tebliğ ederken, diğer görevlerini ise sürdürebileceği açıklamasını yapmıştı. Atakuman’ın elinde kalan görevlerin de alınarak nisan ayı ortasında ‘Başkan Danışmanlığı’na atandığı öğrenildi.

