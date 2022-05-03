Tüm Emekliler Sendikası Başkanı: İnsanca yaşamak reva gördükleri maaşlarla mümkün değil

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Selman Hürkardeş, “Biz insanca yaşamak istiyoruz. Ama reva gördekleri maaşla mümkün değil” dedi.

Sözcü'ye konuşan Hürkardeş, “İlerlemiş yaşımızda mecburen çalışmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca iş bulup çalışmak da çok zor. Haklarımızı alabilmek için sendikal mücadeleye de devam ediyoruz” diye konuştu.

"Kadınlar mutfaktan çıksın"

Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu sekreteri Özcan Karakuş ise, “Kadınlar mutfaktan çıksın, mutfak bitti. Kadınlar uyanırsa toplum uyanır” açıklaması yaptı.

Karakuş şöyle devam etti:

“Kadınlar mutfaktan çıksın, mutfak bitti, emeklileri de bitirdiler. Aldığımız maaşlar geçinmemize yetmiyor. Türkiye’de emeklisinden gencine tüm kadınların bilinçli, örgütlü ve aktif olması gerekiyor. Televizyona ve battaniyeye teslim olmayın. Kadınlar uyanırsa toplum uyanır.”