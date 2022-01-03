Tüm Emekli-Sen: Emekli maaşı en düşük 5 bin 200 TL olmalı

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) emekli maaşında yüzde 5 artı enflasyon farkı olarak yüzde 20 ve 23’lük zam oranlarının yeterli olmayacağını, emekli maaşının en düşük 5 bin 200 TL olması gerektiğini vurguladı.
İktidarın emeklilere yapacağı zam öncesinde bir açıklama yayımlayan Tüm Emekliler Sendikası, “Emekliler açlığa ve sefalete mahkum değildir” dedi.
Ocak zammının henüz emeklilerin eline ulaşmadan yapılan zamlarla birlikte eridiğini kaydeden Tüm Emekliler Sendikası, yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Maaşlarımızı ister dolar ya da avro ile, ister ekmek, et, elektrik, ulaşım, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlar üzerinden değerlendirelim, emeklilerin gerçek aylıklarının artık açlık sınırının bile altına indiği açıkça görülmektedir. Aylık bağlama oranlarını sürekli düşürerek aylıklarımızın açlık sınırının bile altına düşürüldüğü bu sistemde yapılması gereken göstermelik, yüzdelik artışlar ile doğru ve inandırıcı olmayan enflasyon rakamlarının eklenmesi değil, en önce hak kayıplarımızın giderilmesidir. Açlık sınırının 3100 TL olduğu bir ülkede, 8 milyon emekli 2000 TL ve 2000 TL’nin altında emekli aylığı almaktadır. Bu nedenle ortalama emekli aylığı yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Yüzdelik ve göstermelik artışlara hayır."
Kocabıyık: Gerçek hayatta bu zammın bir karşılığı kalmadı
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, emekli aylıklarına yapılacak zam için, "Bizim bu aylıklarımıza yapılacak olan zam oranı, 3-4 aydır yapılan zamlarla zaten alındı. Bu zammın bizim için bir anlamı kalmadı. Gerçek hayatta bu zammın bir karşılığı kalmadı" dedi.
Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu akşam açıklanacak olan emekli aylıklarına ve emeklilerin sorunlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Kocabıyık şunları söyledi:
"8 milyon emekli 2 bin TL ve altında aylık alıyor"
"Emekliler çok kötü şartlarda yaşıyorlar. 11-13 buçuk milyon civarında emekli aylığı alan bir kesim var ancak bunun 8 milyonu 2 bin TL ya da 2 bin TL'nin altında aylık alıyor. Emeklilerin de enflasyon rakamı açıklanmasıyla beraber aylıklarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde belli oldu. Yüzde 25-27 arasında değişen oranda zam yapılacak. Ama bizim bu aylıklarımıza yapılacak olan zam oranı, 3-4 aydır yapılan zamlarla zaten alındı. Bu zammın bizim için bir anlamı kalmadı. Gerçek hayatta bu zammın bir karşılığı kalmadı"
"Zamdan önce hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz" diyen Kocabıyık, emeklilerin taleplerini şöyle sıraladı:
"Aylık bağlama oranlarındaki bizim en büyük hak kayıplarımızdan biri olarak kabul ediliyor. Çalışırken alınan ücretin yüzde 70-80'i emekli aylığı olarak bağlanırken bugün bu oran yüzde 20'ye kadar düşmüştür. Biz, bu hak kaybımızın giderilmesini istiyoruz.
Emeklilerin en düşük maaşlarının 5.200 TL olmasını istiyoruz. Sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmasın istiyoruz. Emekliler, yaş itibariyle de sağlık hizmetinden daha fazla yararlanması gereken kesim. Üstelik pandemi koşullarında hijyene dikkat etmenin bir külfeti var. Bütün bunlar bizim sağlık giderlerimizi arttırdı.
"İkramiyeler harçlığa dönüştü"
İki sefer ikramiye kararı var. Elbette bir katkısı var ancak niteliği itibariyle dini bayramlardan önce verildiği için bugünün değeri ile bir tür bayram harçlığına dönüşmüştür. Bununla emeklilerin refah payının yükselmesi mümkün değil. Biz yılda 4 ikramiye ve bir aylık maaş tutarı şeklinde verilmesini ve bununla ancak refah payının bir miktar yükseltilebileceğini düşünüyoruz.
Sendikal örgütlenmede hem yasal hem yürütme düzeyinde pek çok engel ve yasaklar var. Biz kendi geleceğimize kendimiz sahip çıkmak istiyoruz. Bu ülkenin yaratılan her değerinde katkımız var. Biz yaratılan değerden payımız neyse onu istiyoruz."