Tüm Emekli-Sen: Emekli maaşı en düşük 5 bin 200 TL olmalı

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) emekli maaşında yüzde 5 artı enflasyon farkı olarak yüzde 20 ve 23’lük zam oranlarının yeterli olmayacağını, emekli maaşının en düşük 5 bin 200 TL olması gerektiğini vurguladı.

İktidarın emeklilere yapacağı zam öncesinde bir açıklama yayımlayan Tüm Emekliler Sendikası, “Emekliler açlığa ve sefalete mahkum değildir” dedi.

Ocak zammının henüz emeklilerin eline ulaşmadan yapılan zamlarla birlikte eridiğini kaydeden Tüm Emekliler Sendikası, yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Maaşlarımızı ister dolar ya da avro ile, ister ekmek, et, elektrik, ulaşım, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlar üzerinden değerlendirelim, emeklilerin gerçek aylıklarının artık açlık sınırının bile altına indiği açıkça görülmektedir. Aylık bağlama oranlarını sürekli düşürerek aylıklarımızın açlık sınırının bile altına düşürüldüğü bu sistemde yapılması gereken göstermelik, yüzdelik artışlar ile doğru ve inandırıcı olmayan enflasyon rakamlarının eklenmesi değil, en önce hak kayıplarımızın giderilmesidir. Açlık sınırının 3100 TL olduğu bir ülkede, 8 milyon emekli 2000 TL ve 2000 TL’nin altında emekli aylığı almaktadır. Bu nedenle ortalama emekli aylığı yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Yüzdelik ve göstermelik artışlara hayır."

Kocabıyık: Gerçek hayatta bu zammın bir karşılığı kalmadı