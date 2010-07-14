Tüm dünyada sarkaç doğuya kayıyor

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, dünyada sarkacın biraz doğuya doğru kaydığını belirterek, "Bu noktada Türkiye'de bir eksen kayması yok" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Boyner ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat 30 dakika sürdü.



Boyner, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile ağırlıklı olarak dış politika, Türkiye-ABD ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme ve paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.



ABD ile ilişkilerde özellikle kongre ilişkilerinde bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin pozisyonlarını anlatmak adına aktif olmak konusunda kararlılıklarını Başbakan ile paylaştıklarını belirten Boyner, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:



“Bir eksen kayması konusu var, devamlı gündeme gelen. Bütün dünyada sarkaç biraz doğuya doğru kayıyor özellikle ekonomik ilişkilerde. Bu noktada Türkiye'de bir eksen kayması olmadığını, geliştirdiği ekonomik ilişkilerin tüm dünya gibi aslında doğuya kaymasının son derece doğal olduğu ama Türkiye vizyonunun neticede yine varmak istediği yerin AB ölçütlerinde bir demokrasi standardı olduğunun da bir kez daha karşılıklı olarak altını çizme fırsatı bulduk.



Biraz küresel krizi değerlendirdik. Özellikle AB, Amerika ve Güneydoğu Asya'nın krizden çıkışta ortak hareket edebilmelerinin, G20'nin bu noktada işlevinin aslında bizim istediğimiz noktaya gelmediğini, Türkiye'nin G20'de daha aktif olabileceği konularını konuştuk.



Krizden çıkışta Türkiye hızlı hareket ediyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Mali Kural Kanununun geçecek olması tabii beklentilerimiz olan bazı mikro yapısal düzenlemelerin hatta Türk Ticaret Kanunun, Borçlar Kanunun tekrar altını çizme fırsatı bulduk. Ama genel olarak Türkiye'nin bu çıkışta ekonomik gelişmesinin ve büyüme hızının bu sene pozitif olacağını da değerlendirmiş olduk.



Bölgesel kalkınma konularına girdik. Türkiye'de bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi, bölgesel kalkınmaya aslında bölgesel fırsatların ortaya çıkarılması bağlamında yaklaştığımızı ve bu konuda yaptığımız çalışmaları Başbakan ile paylaşma fırsatı bulduk.”





“Türkiye'nin yepyeni bir sivil anayasaya kavuşması"



Boyner, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan ile “Anayasa değişikliği, referandumu görüştünüz mü? TÜSİAD referanduma nasıl yaklaşıyor” şeklindeki sorusu üzerine Boyner, referandum sürecinin başladığını ifade ederek, şu yanıtı verdi:



“Bizim gelen pakette beğendiğimiz yönler oldu, beğenmediğimiz yönler oldu, eksik bulduğumuz yönler oldu. O zaman da paylaşmıştık zaten bakanlarla. TÜSİAD'ın paketle ilgili bir siyasi duruşu yoktur. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Paketin içindeki değişikliklere ilkesel olarak yaklaşımlarımız seneler içinde bildiğiniz gibi 90'lardan beri çalıştığımız bir konu demokratikleşme. Bizim kendi önerilerimiz var, onları zamanında sunmuştuk. Bir kısmı pakette yer alıyor, bir kısmı pakette yer almıyor. Bu noktadan sonra hayırlı olsun, herkes oyunu kullanacak. Ama önemli olan referandum sonrası seçim döneminde, (bunu da ilettik) Türkiye'nin yine yepyeni bir sivil Anayasaya kavuşması. Bunun tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulması, belki de aslında seçim döneminin tartışmalarının da bunun üzerinde yoğunlaşması noktasında da dileklerimizi, bu motivasyonunun yeni sivil anayasanın yapılması noktasında da devam etmesi dileklerimizi kendisine ilettik.”



Dış politika bağlamında terörle mücadele konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soru üzerine, “Hayır o kadar detaya girmedik ama terörle mücadele de bizim pozisyonumuzu zaten biliyorsunuz. Biz terörle mücadelenin sadece silahlarla değil, açılımın devam etmesiyle de olabileceğini, burada sivil toplum örgütlerine düşenler noktasında destek vermek isteyeceğimizi, bu açılım konusunun içinin doldurulmasında birlikte çalışmayı arzu ettiğimizi kendisine ilettik” dedi.