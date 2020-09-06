Tüm branşlardaki sporcuların Koronavirüs testi ücretsiz yapılacak

Yeni sezonda tüm kulüplerin Covid-19 testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli yapılması kararından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla vazgeçildiği belirtildi.

HaberTürk gazetesinden İbrahim Yıldız'ın haberine göre, her kulüp için yıllık her branşta 2 milyon TL'ye yakın bir gider oluşturacağı öngörülen testlerin durumu, özellikle alt liglerde mücadele eden kulüpler için maddi anlamda büyük önem taşıyordu.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun PCR testlerinin kulüplere getireceği maddi sıkıntıyı detaylı şekilde anlatmasının ardından Erdoğan, ücretsiz test talimatı verdi.