Tüm ailesi karantinaya alınan beyin felçli genç evinde hayatını kaybetti

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Çin'in Hubei eyaletinin kırsal bölgesinde beyin felci olan 17 yaşındaki bir çocuk ailesi Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alındıktan sonra hayatını kaybetti.

Devlete ait Pekin Günlük Gençlik gazetesinin aktardığına göre salgının başladığı Vuhan kentinin yaklaşık 97 kilometre uzağında bulunan bir kasabada yaşayan beyin felçli Yan Çeng ile ailesinin evine geçen hafta gelen yetkililer, 17 yaşındaki çocuğun babasını ve kardeşini karantinaya almak üzere götürdü. İkisinin de ateşi çıktığı için Koronavirüs taşıdığından şüpheleniliyordu. Babası ve kardeşi yaklaşık 30 kilometre uzakta bir tesiste karantinaya alınan Çeng evde tek başına kaldı.

17 yaşındaki beyin felçli genç 6 gün sonra yatağında ölü bulundu. Haberde Çeng'in babasının sosyal medya platformlarından oğlu için yardım istediği, ancak kasabadakilerin 17 yaşındaki genci 6 günlük süreçte sadece iki defa beslediği belirtildi.

Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.