Tülay Babuşçu: Ben bu mesajları her yıl aynı tarihlerde paylaşıyorum

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de oturan ve Twitter hesabından \'600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi\' paylaşımıyla tepki çeken Ak Partili eski Milletvekili Tülay Babuşçu, bu kez 29 Ekim ile 10 Kasım\'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçen 10 Kasım\'da, Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafının da yer aldığı, üzerinde, \'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım\'da yeniden doğar\' yazılı paylaşımda bulunan Babuşçu, \"Ben bu mesajları her yıl aynı tarihlerde paylaşıyorum\" dedi.

Balıkesir\'de 2011 Genel Seçimi\'nde 24\'üncü Dönem Ak Parti Milletvekili olarak TBMM\'ye giren Tülay Babuşçu, 2015\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas\'ı Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda ağırlarken, tarihteki Türk devletlerini temsil eden askerlerin önünde çektirdiği fotoğrafı, Facebook\'taki sayfasında paylaştı. Babuşçu, fotoğraf için, \'Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin\'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı\'yla arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi\' diye yazdı. Bu paylaşım o dönemde büyük tepki çekti. Babuşçu daha sonra, Twitter hesabından, \'Bizans dostu kahpe İsmet İnönü\' başlıklı bir tweet\'i retweet\'lemesiyle tepki gördü. Babuşcu, daha sonraki seçimde partisi tarafından milletvekilliği için tekrar aday gösterilmedi.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra Babuşçu, paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Babuşçu, geçen 10 Kasım\'da Facebook hesabından, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle, Atatürk ve Anıtkabir resminin bulunduğu, üzerinde, \'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım\'da yeniden doğar\' mesajını yayınladı, Babuşcu, üzerinde Atatürk resmi ve \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun\' yazılı mesajı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda takipçileriyle paylaştı. Babuşçu, bu paylaşımlarıyla da gündem oldu.

\"HER BAYRAMDA PAYLAŞIYORUM\"

DHA muhabirinin telefonla ulaşıp, 10 Kasım ve 29 Ekim\'le ilgili paylaşımlarını sorduğu Babuşçu, \"Ben bu paylaşımları daha önceki yıllarda da, aynı tarihlerde yaptım. Yine yazacak bir şeyler bulamamışlar mı ısıtıp ısıtıp veriyorlar. 10 Kasım\'da, 30 Ağustos\'ta, 29 Ekim\'de, her bayramda paylaşıyorum\" dedi.

Tepki çeken paylaşımı hatırlatan Babuşçu, \"Benim orada yazdığım cümlede ne Cumhuriyet var ne Cumhuriyeti yıkmak var ne de Cumhuriyeti kaldırmak var. Bunu, birileri beni siyasetten elemek için köpürtüyor\" diye konuştu.

FETÖ\'cü olmadığı için o dönemde üzerine gelindiğini öne süren Babuşçu, \"Benim gocunacak bir durumum yok. Çünkü onların bahsettiği şeyi ifade etmedim, bahsettiklerini konuşmadım. Sadece kendine rakip gören bazı cenah, hatta açıkça söyleyeyim FETÖ camiasının, onlardan olmadığım için beni siyasetten elemek için yaptıkları bir algı çalışmasıydı. Bunları hala anlamayıp, oradakileri doğru okumayıp yazıyorlarsa da bu onların kapasitesi\" dedi.

FOTOĞRAFLI