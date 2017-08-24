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Tüketimi azalan elektrik sayaçları sürekli denetlenecek

ADANA, (DHA) - ADANA'da özel harekat polisi desteğiyle bazı iş yerlerinde dağıtıcı firmanın kaçak elektrik denetimi uygulamasının, sayaçlarında büyük düşüşler olan imalathanelerde süreceği belirtildi

24 Ağustos 2017 19:49

ADANA, (DHA) - ADANA\'da özel harekat polisi desteğiyle bazı iş yerlerinde dağıtıcı firmanın kaçak elektrik denetimi uygulamasının, sayaçlarında büyük düşüşler olan imalathanelerde süreceği belirtildi..
Terör eylemlerinin yaşandığı bazı mahallelerde bulunan 17 işyerinin aylık tüketim rakamlarındaki önemli değişiklikler üzerine TOROSLAR EDAŞ polisten yardım isteyerek, uzun bir süre denetlenemeyen bu işyerlerinde dün denetim yaptı. Ancak kaçak elektrik kullanımına rastlanmadı. Özellikle naylon poşet üretimi yapan imalathanelerde geçtiğimiz yıllarda kaçak elektrik kullanımına rastlanırken, bu yıl denetim altına alındağı anlaşıldı.
TEDAŞ DEĞİL TOROSLAR EDAŞ
Bu arada Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.\'den (TEDAŞ) yapılan açıklamada, Adana\'da dünkü denetim ekiplerinin haberlerde yanlış tanımlandığı, kendi ekipleri tarafından yapılmadığı, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından yürütüldüğü belirtilerek, kamuoyunda yanlış bir algılama ve bilgilenmeye yol açılmaması istendi.

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