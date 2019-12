Tüketim kültüründe 'kuyruk' unsuru

Yıldız YAZICIOĞLU/ Washington - T24

y.yazicioglu@yahoo.com

Amerika güne Japonya'daki depremin sarsıntısıyla uyandı ancak Kaliforniya ve Hawai eyaletlerini yakından ilgilendiren dev dalgalara neden olan insani gündeme rağmen tüketim ülkesinde başka bir gündem maddesi tartışılıyordu. Japonya'nın yıkılışı ana gündem maddesini oluştururken, ABD'nin Süperman filmine de konu olan fay hattı üstünde yaşayan Kalifroniya eyaleti ise korku dolu anlar yaşıyor ancak "sokaktaki Amerikalı" ne yapıyor?: Elbette Ipad2 kuyruğunda bekliyor.ABD'de CNN ekranındaki gündem ile sokak gündemi arasındaki farkı başkent olduğu için kent yaşamı bakımından her zaman New York gölgesinde kalan Washington'da dahi gözlemlemek mümkün oluyor. Mısır, Libya ve Ürdün derken Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da siyasi değişim rüzgarının ne yöne doğru eseceği Washington'daki tüm kulisleri meşgul ederken, kitapçılarda "okuyucu tercihi" köşesinde, İngiltere'de Prens William'ın düğün hazırlıklarıyla ilgili magazin dergileri birinciliği koruyor.Bugün ise Washington'un ana gündem maddesi Japonya oldu. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, atom bombasıyla geçmişte yıktıkları Japonya için "sarsılmaz dost ve müttefiké diyerek 8.9'luk deprem felaketi karşısında her türlü yardımı yapacaklarını açıkladı. ABD'nin ulusal acil durum yönetimi ajansı ilgili bütün bilim adamlarıyla Japonya'daki derpremin yarattığı dev dalgaların yönünü ve ne derece yıkıcı olacağını dakika dakika hesaplayarak medyaya duyuruyor. Pasifik Okyanusu'nda tüm insanlık sarsılırken, Washington'da bir grup Amerikalı ise başka bir gündemi takip ediyor. Bugün Türkiye saatiyle gece 02.00'de Ipad2, Washington'daki Apple mağazalarında satışa çıkıyor. Iphone'un ilk piyasaya çıktığı günkü kuyruk ile kıyaslandığında oldukça "küçük" olmasına karşın alışveriş merkezinde yine de metrelerce uzayan bir sırada bekleşen insanlar dikkat çekiyor. Mesela, bu kuyrukta yaklaşık dört saattir beklediğini söyleyen bir Amerikalı, "Neden Ipad2 alacaksınız?" soruma karşılık "Her an dünyayı takip edebimek için..." yanıtını veriyor. Apple mağazasındaki görevlilerden birisi ise, "İlk haftalarda yoğun talepten dolayı insanlara ürünlerini hemen teslim edemiyoruz ve bekleme listesi yapıyoruz ama bugünkü kuyruktaki insanlar gibi pekçok insan ürünü çıktığı gibi kullanmak istiyor" diyor. Iphone'a kıyasla Ipad2'ye az ilgi olduğunu da kaydediyor."İnsanlık alemi işte... Japonya'da 88 bini aşkın kayıp insanın yakınları belki de şu dakikalarda "ölüm haberi korkusu" ile beklerken, ABD'de bir grup insan ise Ipad2 bekliyor.