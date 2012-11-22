Tüketim harcamasında İstanbul lider

TÜİK, 2011 yılında toplam tüketim harcamasının yüzde 23,3'ünün İstanbul'da oturan hanehalkları tarafından yapıldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılına ilişkin bölgesel bazda ''Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması''nın sonuçlarını açıkladı.

Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere 2009, 2010 ve 2011 yılı Hanehalkı Bütçe araştırmalarının uygulandığı örnek hanelerin tamamı birleştirilerek 2009-2010-2011 yıllarına ait hanehalkı harcamaları elde edilirken, 2009 ve 2010 yıllarındaki harcama değerleri 2011 yılının ilgili ayındaki fiyatlarına çekildi.

Bu sonuçlara göre toplam tüketim harcamasının yüzde 23,3'ü İstanbul'da oturan hanehalkları tarafından yapıldı. İstanbul'u yüzde 14,5 ile Ege, yüzde 11,6 ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece yüzde 1,8'i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.