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Ekonomi

Tüketiciye ''Hakkını bil ve ara'' uyarısı ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 14:17

-Tüketiciye ''Hakkını bil ve ara'' uyarısı ANKARA (A.A) -16.09.2011 - Tüketici Hakları Derneği'nden ayıplı mal ve hizmetle karşılaşan tüketicilere "hakkını bil ve ara uyarısı" geldi. Tüketici sorunları hakem heyetleri kararlarının sonuçlarına göre 2011 yılının Ocak-Nisan döneminde 62 bin 436 başvurudan 53 bin 499'u tüketici lehine 8 bin 937'si tüketici aleyhine sonuçlandı. Söz konusu dönemde başvuruların 8 bin 295'i bilirkişi incelemesindeyken, bin 593'ü ilgisi nedeniyle başka kuruma sevk edildi. Toplam başvuru sayısı 72 bin 324 oldu. Ocak-Aralık 2010 döneminde ise 157 bin 544 başvurudan 135 bin 62'si tüketici lehine, 22 bin 482'si tüketici aleyhine sonuçlandı. Söz konusu dönemde başvurulardan 17 bin 658'i bilir kişi incelemesindeyken, 4 bin 64'ü ilgisi nedeniyle başka kuruma sevk edildi. Toplam başvuru sayısı 179 bin 266 oldu.

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