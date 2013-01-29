Tüketicinin güveni ocak ayına göre yüzde 3 arttı

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak yüzde 73.6'dan yüzde 75.8'e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 2013 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında arttı. 2012 Aralık ayında 73.6 olan endeks 2013 Ocak ayında 75.8'e yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.9 oranında artarak 2012 yılı Aralık ayında 21.3'ten, 2013 yılı Ocak ayında 22.9'a yükseldi. Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5.9 oranında artarak Ocak ayında 91.8 oldu. Endeks değeri Aralık ayında 86.7'ydi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının yükseldiği anlamına geliyor.



Aralık ayında 94.3 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3.3 oranında artarak, Ocak ayında 97.4 değerine yükseldi. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki döneme göre artmasından kaynaklandı.



Aralık ayında 92.1 olan gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.2 oranında azalarak, Ocak ayında 91 değerine geriledi.





AB programına tam uyumlu uygulama





TÜİK'in yayınladığı bültende "Tüketici Güven Endeksi, Ocak 2013" bülteninde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği çerçevesinde 2003 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi'ne ekli Tüketici Eğilim Anketi yürütüldüğü, bu anket sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksinin aylık olarak yayımlandığı hatırlatıldı.



Bültende yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Anketi'ne ekli Tüketici Eğilim Anketi uygulamasının Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı'ndan farklılıklar göstermesinin yeni bir uygulamaya geçişi gerektirdiği belirtilerek, "Ocak 2012 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı esaslarına göre yeni Tüketici Eğilim Anketi uygulanmaya başlamıştır. 2012 yılında Hanehalkı İşgücü Anketi'ne ekli uygulama ve yeni Tüketici Eğilim Anketi eşanlı yürütülmüş, Ocak 2013 tarihinden itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi'ne ekli uygulamaya son verilmiştir. Avrupa Birliği programına tam uyumlu yeni uygulama; anket uygulanan birim, anket soruları, sorularda karşılaştırma yapılan dönem, endeksin hesaplandığı sorular ve endeks yayımlama tarihinde değişiklikler içermektedir" denildi.



Tüketici güven endeksinin önceki uygulamada beş alt endeks kullanılarak hesaplandığının, Ocak 2013'ten itibaren ise dört alt endeks kullanılarak hesaplanmaya başlandığının kaydedildiği bültende, "Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı'na uyumlu yeni tüketici güven endeksi 2012 yılı ve 2013 Ocak ayı için yeni Tüketici Eğilim Anketi sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır" denildi.