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Ekonomi

Tüketicinin güveni kalmamış

Tüketici güven endeksi bu yılın Ağustos ayında 4 puan gerileyerek 77,2 puana indi.

02 Eylül 2009 03:00

Tüketici güven endeksi bu yılın Ağustos ayında 4 puan gerileyerek 77,2 puana indi.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliğine (AB) üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyeri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın tüketici araştırmasını Avrupa Komisyonu adına yürüten GFK Türkiye, Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında 1 puan düşen Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta 4 puan daha gerileyerek 77,2 olarak kaydedildi.

Tüketiciler, Ağustos ayında “ekonomiyi, Ergenekon Davasını ve Kürt açılımını” son bir ay içinde Türkiye’nin gündemindeki en önemli olay veya konu olarak ifade ettiler.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Ağustos ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 3,7 puan (yüzde 3,8) azalarak 94,0 oldu. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 3,4 puan (yüzde 3,3) azalarak 100,4’e indi.

İşsizlik oranına yönelik beklenti de 4,5 puan (yüzde 6,1) azalarak 73,9’dan 69,4’e gerilerken, tasarruf eğilimi ise 3,6 puan (yüzde 7,4) azalarak 48,6’dan 45,0’e düştü.

Temmuz ile karşılaştırıldığında Ağustos Avrupa Birliği ortalamasında 1 puanlık bir artış gerçekleşti. Ülkelere bakıldığında Almanya’da 3, İtalya’da 2 puanlık artış olurken İngiltere ve İspanya’da değişim gözlenmedi.

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