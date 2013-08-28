Tüketicinin güveni azalıyor

Merkez Bankası ve TÜİK, düzenli olarak tüketici güven endeksi hesaplıyor. Endeksin 100'den büyük çıkması tüketicinin iyimserliğini, küçük çıkması ise karamsarlığını ifade ediyor.

Ekim 2012'de 69.3 değerine gerileyerek 2008 Kasım ayından beri en düşük değerini alan tüketici güven endeksi bu tarihten itibaren dalgalı da olsa genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi.

Endeks Temmuz'da geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek olan 78.5 değerine yükselmişti.

Endeksin alt kalemlerinden gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre yüzde 10.4 azaldı.

Temmuz'da 105.1 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azalırken, hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3 azaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.2 arttı.