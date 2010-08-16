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Ekonomi

TÜKETİCİNİN GÜVENİ AZALDI ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2010 13:46

-TÜKETİCİNİN GÜVENİ AZALDI ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında yüzde 0,64 oranında azalarak 87,48'e geriledi. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin 2010 Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Buna göre Haziran ayında 88,04 olan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,64 azalarak 87,48 oldu. Tüketici Güven endeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına dair değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı. Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde 6 ay öncesine göre satın alma gücü endeksi Haziran ayına göre 82,19'dan 83,18'e, gelecek 6 aylık dönemde satın alma gücü endeksi 85,63'ten 85,81'e, gelecek 3 aylık dönemde genel ekonomik durum 85,44'den 85,48'e yükseldi. Gelecek 6 aylık dönem iş bulma olanakları endeksi de 83,56'dan 84,74'e çıkarken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 103,37'den 98,17'ye düştü. 2010 Haziran ve Temmuz ayları itibarıyla Tüketici Güven Endeksi alt kalemleri ile değişim oranları şöyle: .                                            Bir Önceki .                                             Aya göre .                                              Değişim .                                             Oranları .                         Endeks               (Yüzde) ----------           ---------------      ---------------- .                    HAZİRAN  TEMMUZ      HAZİRAN  TEMMUZ .                     2010     2010        2010       2010 .                    -------  -------     ------   -------- Endeks                88,04    87,48       1,68      -0,64 -----------------    -------  ------       -----   ------- -Satın Alma Gücü      82,19    83,18       2,70       1,21 (Mevcut Dönem) -Satın Alma Gücü      85,63    85,81       1,57       0,21 (Gelecek Dönem) -Genel ekonomik       85,44    85,48       2,31       0,05 durum (Gelecek dönem) -İş Bulma Olanağı     83,56    84,74      -1,28       1,42 (Gelecek Dönem) -Dayanıklı Tüketim   103,37    98,17       2,94      -5,04 Malı Satın Alma Uygunluğu (Mevcut Dönem)

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