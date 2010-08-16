Tüketicinin güveni azaldı

T24- Tüketici Güven Endeksi, temmuz ayında yüzde 0,64 oranında azalarak 87.48'e geriledi.





Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

CNNTÜRK'ün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, "Aylık Tüketici Eğilim Anketi"nin 2010 Temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre haziran ayında 88,04 olan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,64 oranında azalarak 87,48 oldu.

Tüketici Güven Endeksi'ndeki düşüş, tüketicilerin mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına dair değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.

Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde 6 ay öncesine göre satın alma gücü endeksi haziran ayına göre 82,19'dan 83,18'e, gelecek 6 aylık dönemde satın alma gücü endeksi 85,63'ten 85,81'e, gelecek 3 aylık dönemde genel ekonomik durum 85,44'den 85,48'e yükseldi.

Gelecek 6 aylık dönem iş bulma olanakları endeksi de 83,56'dan 84,74'e çıkarken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 103,37'den 98,17'ye düştü.