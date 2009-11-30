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Ekonomi

Tüketicinin güveni azaldı

GFK Türkiye'nin araştırmasına göre, Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında 4 puan gerileyerek 74'e düştü.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - GFK Türkiye'nin araştırmasına göre, Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında 4 puan gerileyerek 74'e düştü.

Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Avrupa Komisyonu adına yürüten GFK Türkiye, Kasım ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Ekim ayında 1 puan düşen Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında 4 puan daha azalarak 74'e geriledi.

Tüketiciler Kasım ayında "Kürt açılımı", "domuz gribini" ve "terörü" son bir ay içerisinde Türkiye'nin gündemindeki en önemli olay veya konu olarak belirttiler.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Kasım ayında gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 2,9 puan (yüzde 3,1) azalarak 92 olarak kaydedildi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 9,7 puan (yüzde 9,4) azalarak 103'den 93,3'e indi. İşsizlik oranına yönelik beklenti 7,8 puan (yüzde 10,9) azalarak 71,5'ten 63,7'ye geriledi. Tasarruf eğilimi ise 1,1 puan (yüzde 2,4) artarak 47,1 olarak izlendi.)

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