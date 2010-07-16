-TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTTI AMA HALA KÖTÜMSER ANKARA (A.A) -16.07.2010- Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında yüzde 1,68 (1,46 puan) oranında artarak 88,04 değerine yükseldi. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin 2010 Haziran ayı sonuçları açıklandı. Buna göre Mayıs ayında 86,58 olan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 88,04 oldu. Tüketici Güven endeksindeki artış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına dair değerlendirmelerinin iyileşmesinden kaynaklandı. Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde 6 ay öncesine göre satın alma gücü endeksi Mayıs ayına göre 80,03'den, 82,19'a, gelecek 6 aylık dönemde satın alma gücü endeksi 84,31'den 85,63'e, gelecek 3 aylık dönemde genel ekonomik durum 83,51'den 85,44'e yükseldi. Gelecek 6 aylık dönem iş bulma olanakları endeksi de 84,64'den 83,56'ya inerken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 100,41'den 103,37'ye çıktı.