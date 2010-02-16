Tüketicinin güveni arttı ama hala kötümser

T24 - Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 oranında (0,45 puan) artarak 79,24 değerine çıktı. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin 2010 Ocak ayı sonuçları açıklandı. Buna göre Aralık ayında 78,79 olan tüketici güven endeksi, Ocak ayında yüzde 0,57 oranında artarak 79,24 oldu.Güven endeksindeki artış, tüketicilerin gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum ve gelecek dönem iş bulma olanaklarına dair değerlendirmelerin iyileşmesinden kaynaklandı.





Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde satın alma gücü endeksi Aralık ayına göre 72,49'dan 71,94'a inerken, gelecek dönem satın alma gücü endeksi 77,62'den 78,72'ye, gelecek dönem genel ekonomik durum 73,01'den 74,20'ye çıktı. Gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi 72,19'dan 74,92'ya yükselirken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi de 98,64'den 96,40'a geriledi.