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Ekonomi

Tüketicinin güveni arttı

Tüketici Güven Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 80,75 oldu.

18 Mayıs 2009 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği "Tüketici Eğilim Anketi"nin 2009 Nisan ayı sonuçları açıklandı. 

Tüketici Güven Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 80,75 oldu.

Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında ise mevcut dönemde satın alma gücü endeksi mart ayına göre artarak 62,77'den 67,89'a yükseldi, gelecek dönem satın alma gücü endeksi ise 70,66'dan 75,05'e yükseldi.

Gelecek dönem genel ekonomik durum da 64,59'dan 70,81'e yükselirken, gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi 67,84'den 70,15'e, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi ise 108,00'den, 119,86'ya yükseldi.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

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