-Tüketicinin gıdada tercihi yerli marka İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma ortak girişimi tarafından yürütülen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2011 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, gıda sektöründe tüketicinin tercihi yerli markalar. Türkiye çapında 81 ilde 7 bin 488 tüketiciyle görüşülerek yapılan TMME kapsamında, üçüncü çeyrekte konserve-sos-salça, dondurma, et ve tavuk ürünleri, kişisel bakım ürünleri, sıvı yağ ile süt ve süt ürünleri sektörleri ölçüldü. Konserve-sos-salça sektöründe Tukaş, Tamek, Tat, dondurma sektöründe Ülker Golf ile Algida birinciliği paylaştı. Kişisel bakım ürünleri sektöründe Evyap ve Colgate Palmolive birinci olurken, et ve tavuk ürünleri sektöründe Banvit, sıvı yağ sektöründe Ana Gıda, süt ve süt ürünleri sektöründe Ülker, müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer aldı. 2011 yılı ikinci çeyreğinde 76,1 olarak ölçülen Ulusal Müşteri Memnuniyeti Endeksi, 2011 yılının çeyreğinde aynı seviyeyi koruyarak, 76,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Amerika'da Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 ikinci çeyrek seviyesini koruyarak 75,7 oldu. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, sonuçları paylaştığı basın toplantısında, TMME ile müşterilere tarafsız bir ölçümle sesini ve beklentilerini duyurma, kuruluşlara da, ülke genelinde ve sektöründe yerini, rakiplerinin durumunu görerek strateji geliştirme olanağı sunulduğunu kaydetti. Yıllık TMME sonuçlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 75,7'den, 76,1'e yükseldiğini açıklayan Doğan, ABD sonuçları ile kıyaslandığında TMME'nin 76,1 ile 75,7 olan ABD sonuçlarının üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti. Doğan, gıda sektöründe yoğun rekabet gözlendiğine ve pazarda Türkiye'den firmaların hakimiyetinin görüldüğüne işaret ederek, tüketicilerin genellikle Türkiye'den markaları tercih ettiğini söyledi.