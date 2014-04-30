Tüketicinin başı banka hesaplarıyla dertte

Kullanılmayan hesaplarını kapatmak isteyen tüketiciler tüm çabalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtirken ”Bankalar hesapları kapatmıyor” iddiasında bulundu.

Bankalarda kullanılmayan hesaplarını kapatmak isteyen vatandaşlar zor durumda bırakıldıklarını iddia ediyorlar. Sikayetvar.com’un haberine göre çağrı merkezlerini arayarak işlem yapmak isteyen birçok kullanıcı dakikalarca telefonda beklerken, şubeden yardım almak isteyenler de hesapların kapanmaması için bankaların adeta direndiğini aktardı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bankalardan hesap açmak ya da kredi kartı almak isterken zorluk çekmediklerini fakat kapatmak istediklerinde aynı kolaylığı bulamadıklarını belirten tüketicilerin şikayetleri şöyle:

'Müşteri hizmetlerine ulaşmak imkansız'

“Hesabımı iptal ettirmek için müşteri hizmetlerini aradım. Tam 16 dakika hatta müzik dinleyerek bekledim sonra hat düştü. Diğer şikayetlerden de anlaşıldığı üzere banka bunu alışkanlık haline getirmiş ve çözüm bulma aşamasına girmemiş.”

“Kartı iptal edeceğim diyorum başka bir birime aktaracaklarını söylüyorlar saatlerce bekliyorum müşteri hizmetleri diğer müşterilerle ilgileniyormuş. Öyle diyorlar. Yetkililer beni duyan varsa size hakkımı helal etmiyorum. Hani siz farklıydınız?”

'Hesabımı 3 Yıldır Kapatmıyorlar'

“2011'de açtığım yatırım hesabımın kapatılması için başvurdum. İleri ki ayalarda saçma ücretler tahsil etmeye başladıklarında kredi kartını da banka hesabımı da kapatmak için başvurdum. Birkaç ay sonra kontrol ettiğimde hesabımın kapanmadığını gördüm. Bahane olarak da daha önce kapattıklarını söyledikleri yatırım hesabımda hisse senedi bulunması nedeniyle kapatamadıklarını söylediler. Defalarca şubeye ve başka illerdeki şubelere giderek hesabımın kapanması için dilekçe verip başvuruda bulundum. Müşteri hizmetlerini arayıp şikayette bulundum. 3 yıldır inatla kapatmıyorlar.”

'Banka hesabımı kapatmamak için direniyor!'

“2 gündür şubedeki hesaplarımı kapatmaya çalışıyorum bir türlü hesap kapatma işlemlerim gerçekleştirilmiyor dün şubeye gittim yüzüme bakan yok borcum var mı diyorum talimat yazın bakarlar gibi yanıtlar veriliyor. Hesabım kapatıldığında bilgim olacak mı? Nasıl olacak işlemler? Diye soruyorum Tekrar talimat yazın diyorlar. Banka müdürüyle görüşüyorum yoğunluktan bakamıyoruz diyorlar. Hesabım da henüz kapatılmış değil.”

'Adıma hesap gözükmüyor ama borç geliyor!'

“Adıma kredi kartım bulunmadığını söylüyorlar. Ancak ocak ayında bana 120 TL civarında bir borç gelmiş gözüküyor. Müşteri hizmetlerine bağlanmak bir ölüm iki saattir bağlanamıyorum. Lütfen en kısa zamanda bana yardımcı olun.”

“Numaralı hesabımın kapatılması için anlaşmalı olduğum bankanın şubesine dilekçe verdim hesabımın 2 gün içerisinde kapanacağını söylediler ancak aradan geçen 10 günden fazla süreye rağmen hesabım halen kapatılmamıştır. Hesabımın acilen kapatılmasını, kapatılmadığı taktirde de bu hesaptan dolayı adıma doğacak hiç bir ücreti kabul etmediğimi bildiririm. Gereğini bilgilerinize arz ederim.“

'Hesap açarken hızlılar, kapatırken yavaş'

“İki gündür kapatmak için şubeye gittiğim hesapları bir türlü kapatamıyorlar. Nasıl bir sistemleri varsa hep problemli, hep problemli. Ama inat edip o hesapları kapatacağım. Bir de üstüne sanki başka şubeden para çekmiş gibi gösterip 5.25 TL ücret alıyorlar."

'Hesabım kapanmıyor ücret ödemek zorunda kalacağım!'

“Askeriyenin zorunlu açmış olduğu hesabımın iptali için şubeye dilekçe verdim ama hesabım halen kapatılmadı ve bana 30.04.2014 itibari ile kullanılmayan hesaplar için 20 TL ay başına ücret alınacağı bilgisi geliyor bu hesabımın derhal kapatılmasını aksi halde belirtilen tutarları ödemeyeceğimi bankanın kasıtlı olarak bu ücreti tahsil etmek için kapatmadığını düşünerek yasal yollara başvuracağımı belirtmek isterim“

'Belki de icralıklar...'

Konuyla ilgili olarak hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Aydınoğlu 1 Eylül 2013 tarihinden bu yana çıkan yönetmelikle birlikte bankaların kullanılmayan hesapları 180 gün izlediğini ve bunun üzerine tüketicilere bildirim yapıldığını söyledi. Aydınoğlu,” Bankalar tüketici istemeden hesabı kapatmayız diyorlar. Tüketiciyle buna rağmen irtibata geçilmediyse vatandaş kendisine yansıtılan ücrete tepki gösteriyor” dedi. Vatandaşların hareketsiz hesapları kapatma tarihi olarak son 28 Nisan tarihini algıladıklarını söyleyen Aydınoğlu, “Bankalar vatandaşlara farklı farklı tarihlerde hesap kapanması uyarısıyla ilgili olarak mail atıyorlar hesapların kapatılması uyarısıyla ilgili olarak tek bir tarih yok. Vatandaşlar belkide kullanmadıkları hesaplardaki işletim ücretinden dolayı icralıklar ve haberleri yok ” diye konuştu.

Bankacılık mevzuatına göre 1 yıl boyunca kayıtta oluyor. Borçlar kanuna göre banka alacağını 10 yıl boyunca talep edebiliyor. Bir borç çıkarsa ben kapattığımı ispat edemem. Kendimi risk altına gördüm. Bankalar hesap kapatanlara bir belge vermiyorlar. İletişim bilgilerini güncellesinler. E postaları dikkatle incelesinler. Geçmişşte maaş kredi gibi.