Tüketicilerin kredi kartı borcu ikiye katlandı

Tüketici Kredileri Raporu’na göre Nisan-Haziran 2008 döneminde kanuni takipteki krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 405 milyon YTL oldu. Bu dönemde 1,5 milyon kişiye 15,5 milyon YTL tutarında tüketici kredisi kullandırıldı.



Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Nisan-Haziran 2008 dönemine ilişkin hazırladığı Tüketici Kredileri Raporu’na göre, bu dönemde 1 milyon 502 bin 715 kişiye, 15 milyar 569 milyon YTL tutarında tüketici kredisi kullandırıldı. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 2 artış gösterdi.



Nisan-Haziran 2008 dönem sonu itibariyle toplam tüketici kredileri bakiyesi 75 milyar 49 milyon YTL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 8 milyon 350 bin 923 olarak gerçekleşti.



TBB verilerine göre, toplam kişi sayısı Nisan-Haziran 2007'ye göre yüzde 33, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 11 artarken, tüketici kredisi bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44, Ocak-Mart 2008'e göre ise yüzde 7 yükseldi.



Nisan-Haziran 2008 döneminde tüketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 56 ile en büyük paya sahip olurken, bunu sırasıyla, yüzde 30 ve yüzde 9 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izledi.



Geçen yılın Nisan-Haziran dönemine göre taşıt kredileri yüzde 14, konut kredileri yüzde 15 ve ihtiyaç kredileri yüzde 30 yükseliş gösterirken, toplam bakiyeler açısından taşıt kredileri değişmedi, konut kredileri yüzde 42 ve ihtiyaç kredileri yüzde 55 arttı.



Nisan-Haziran 2008 dönemi itibariyle 1 milyar 232 milyon YTL olan idari ve kanuni takipteki krediler, toplam tüketici kredileri bakiyesinin yüzde 1,64'ünü oluşturdu.



Aynı dönemde, kanuni takipteki krediler, bir önceki yılın Nisan-Haziran dönemine göre yüzde 93 oranında artarak 405 milyon YTL olurken, dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 24'ünü taşıt, yüzde 21'ini konut, yüzde 54'ünü ihtiyaç, yüzde 1'ini ise diğer krediler oluşturdu.

