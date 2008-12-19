Tüketicilerin güveni hızla azalıyor

Tüketici Güven Endeksi geçen Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,22 (5,36 puan) azalarak 68,88'e indi.



Güven endeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu değerlendirmelerinin kötüleşmesinden" kaynaklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası tarafından her ay ortaklaşa düzenlenen ve tüketicilerin harcama, davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği, "Tüketici Eğilim Anketi"nin 2008 Kasım ayı sonuçları açıklandı.



Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında ise mevcut dönemde satın alma gücü endeksi, Ekim ayına göre azalarak 71,96'dan 65,50'ye, gelecek dönem satın alma gücü endeksi de 74,39'dan 68,50'ye geriledi.



Gelecek dönem genel ekonomik durum da 67,77'den 52,95'e, gelecek dönem iş bulma olanakları endeksi ise 71,49'dan 64,05'a, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu endeksi ise 85,59'den 83,40'a indi.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

