Tüketicilerin ekonomiye en az güvendiği ülke Türkiye

Bir ülkede alım gücü olan vatandaşların, o ülke ekonomisine duyduğu güveni ortaya koyan tüketici güvenini global çapta ölçen Ipsos'un ağustos araştırmasında Türkiye, tüm liste içinde tüketici güveninin en düşük olduğu ülke. Tüketici güven endeksi 2020 ocak ayından beri Türkiye'de 5.3 puan geriledi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Türkiye'de tüketici güven endeksi sadece yüzde 28,7. Tüketici güveni aynı zamanda yatırımcılar tarafından o ülke ekonomisinde tüketimin yakın gelecekte ne kadar canlanabileceğine dair önemli bir veri olarak da kabul ediliyor.

Türkiye barajın altında

Ipsos global tüketici güven endeksinin ağustos ayı sonuçlarına göre tüketicilerin ekonomiye duyduğu güveni gösteren endeks global ortalamada 0.2 puan artışla yüzde 48.5 oldu.

Pek çok ekonomide tüketici güveni pandemi sonrası toparlanma eğilimi gösterirken Türkiye'de güvenin temmuz ayına göre yüzde 1.3 azaldığı dikkat çekiyor. Listede yüzde 35 barajının altında sadece Türkiye ve Güney Afrika var.

Çin ilk sırada

Pandeminin kaynağı olarak gösterilen ancak sert önlemlerle virüsten temizlenip ekonomisi toparlanan Çin tüketici güveninde yüzde 76.1'lik değerle ilk sırada.

Bu ay 9 ülkenin yüzde 50'nin üzerinde yer aldığı belirtilirken ilk 3 sırada Çin'in ardından Suudi Arabistan ve İsveç yer aldı. Yüzde 48.5 endeks değerine ulaşan global tüketici güveni, Ocak 2020 seviyesinin sadece 0.1 puan altına gelmiş oldu.

Bu durum, pek çok ülkede tüketici nezdinde pandeminin yarattığı güvensizlik ortamının ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı.