Tüketicilerin bankalara borcu 81,5 milyara ulaştı

Tüketici kredileri 12 Eylül itibarıyla 582,7 milyon YTL artarak 81 milyar 564,5 milyon YTL'ye çıktı.



Söz konusu krediler, 5 Eylül tarihi itibarıyla 80 milyar 981,8 milyon YTL düzeyinde idi.



Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 37 milyar 632,3 milyon YTL, taşıt kredileri 5 milyar 857,5 milyon YTL, diğer krediler 38 milyar 74,6 milyon YTL olarak hesaplandı.



Tüketici kredilerinin yaklaşık 24,9 milyar YTL'si kamu bankaları, 37,8 milyar YTL'si özel bankalar ve 18,8 milyar YTL'si de yabancı bankaları içeriyor.



Bireysel kredi kartları ise 12 Eylül itibarıyla 31 milyar 714,7 milyon YTL'den 31 milyar 810,9 milyon YTL'ye yükseldi.



YTL cinsinden bireysel kredi kartlarının 12 milyar 38,4 milyon YTL'si taksitli, 19 milyar 741,4 milyon YTL'si taksitsiz kredi kartından oluştu.



