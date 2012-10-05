Tüketicilerin bankalara borcu 243 milyarı aştı



Merkez Bankası’nın mevduat bankaları verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, bankaların tüketici kredisi alacakları 21-28 eylül haftasında 959.8 milyon TL artışla 177 milyar 431.5 milyon TL oldu.

Taraf gazetesinde yer alan ahabere göre, Merkez Bankası’nın mevduat bankaları verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, bankaların tüketici kredisi alacakları 21-28 eylül haftasında 959.8 milyon TL artışla 177 milyar 431.5 milyon TL oldu. Bu dönemde konut kredileri 438.1 milyon TL artışla 75 milyar 38 milyon TL’ye yükselirken, taşıt kredileri 58.5 milyon TL artışla 7 milyar 215 milyon TL’ye, diğer krediler 463 milyon TL artışla 95 milyar 178.4 milyon TL’ye çıktı. Söz konusu dönemde tüketicilerin bireysel kredi kartı harcamaları 1 milyar 323.6 milyon TL artışla 65 milyar 575 milyon TL oldu. Tüketicilerin kredi kartı borçlarının 65 milyar 505 milyon TL’sinin TL cinsinden, 70 milyon TL’sinin ise yabancı para cinsinden olduğu belirlendi. Böylece anılan bir haftalık dönemde, tüketicilerin bankalara toplam borcu 2 milyar 283.4 milyon TL artarak 243 milyar 6 milyon TL oldu.